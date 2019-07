Tote Frau in ihrer Wohnung in Homburg entdeckt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen mit dem Rücken zur Kamera. Foto: Silas Stein/Archivbild.

Homburg Nach dem Fund einer toten Frau in Homburg geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer weise Stichverletzungen auf, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Saarbrücken. Ein Bekannter hatte die Leiche der 42-Jährigen am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt.

