Die Ende Juli in einem Baggersee in Leimersheim (Kreis Germersheim) entdeckte Tote ist ertrunken. Eine Obduktion der 58 Jahre alten Frau habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa