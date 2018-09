später lesen Tote in Pottum: Vielzahl von Verletzungen als Ursache Teilen

Offenbar gleich an mehreren Wunden ist die Frau gestorben, die in der Westerwaldgemeinde Pottum von ihrem Sohn umgebracht worden sein soll. Verletzungen an Kopf und Rumpf hätten den Tod der 65 Jahre alten Frau verursacht, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. dpa