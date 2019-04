später lesen Tote und Verletzte bei Unfällen in Rheinland-Pfalz Teilen

Bei Unfällen sind am Samstag in Rheinland-Pfalz mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. In der Nähe von Landau in der Pfalz starb ein 30 Jahre alter Fahrer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. dpa