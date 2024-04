Justiz Toter 19-Jähriger neben Gleisbett: Ermittlungen eingestellt

Der Fall hatte in der Region große Anteilnahme ausgelöst. Der 19-Jährige war am Morgen des 4. November 2023 im Bereich des Industriegebiets gefunden worden. Den Ermittlungen zufolge war er in der Nacht mit dem Zug auf dem Weg von Bensheim nach Worms. Warum er in Bobenheim-Roxheim ausgestiegen war, ist unklar. Die Bilder der Überwachungskamera aus dem Zug waren bereits überschrieben, als Ermittler sie auswerten wollten.