später lesen Toter an Landstraße: Opfer hatte Autohandel in Rastatt Teilen

Twittern

Teilen



Der in der vergangenen Woche tot an einer Landstraße gefundene Iraker hat in Rastatt einen Autohandel betrieben und seit mehr als 20 Jahren in Deutschland gelebt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. dpa