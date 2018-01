später lesen Toter auf Autobahnraststätte gefunden Teilen

Ein Toter ist auf der Raststätte Homburg/Saar an der Autobahn 6 entdeckt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fanden Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag die Leiche. Die Todesursache und die Identität des Toten waren zunächst unklar. Möglicherweise könne es sich um einen seit mehreren Tagen vermissten Lkw-Fahrer handeln, teilte die Polizei weiter mit. dpa