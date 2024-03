Ermittlungen Toter in Ludwigshafen: Polizei geht von Gewalttat aus

Nach dem Fund eines leblosen Mannes in der Nähe einer Parkanlage in Ludwigshafen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Leichenschau seien Verletzungen bei dem 46-Jährigen gefunden worden, die darauf schließen ließen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Mittwochabend mit, ohne weitere Details zu den Verletzungen zu nennen. „Die Umstände sowie Hintergründe der Tat sind noch unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen“, hieß es weiter.