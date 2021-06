Toter in Mehrfamilienhaus: Verdächtiger kommt in U-Haft

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Nach der Entdeckung eines toten 59-Jährigen im April in einem Ludwigshafener Mehrfamilienhaus ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilten, war der 44-Jährige am Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht worden.

Der Beschuldigte muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.