Toter in Prüm als Vermisster aus Viersen identifiziert

Obduktionsinstrumente und Zubehör liegen auf einem Tisch. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Prüm Bei dem am Mittwoch in der Westeifel gefundenen Toten handelt es sich um einen vermissten 71-Jährigen aus Viersen in Nordrhein-Westfalen. Das hätten die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die männliche Leiche war nach dem Rückgang des Hochwassers in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) im Uferbereich des gleichnamigen Flusses gefunden worden.