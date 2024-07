Hinweise eingegangen Toter in Saarlouis identifiziert

Nach dem Fund einer Leiche in einem Bürogebäude in Saarlouis steht die Identität des Toten fest. Es handle sich um einen 89-jährigen Mann aus dem Landkreis Saarlouis, teilte die Polizei mit. Sie hatte die Öffentlichkeit am Freitag um Hilfe bei der Identifizierung des Toten gebeten, darauf seien einige Hinweise eingegangen.