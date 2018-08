später lesen Toter in Weiher obduziert: Keine Fremdeinwirkung FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Der in einem Weiher in Wincheringen (Landkreis Trier-Saarburg) nahe der luxemburgischen Grenze gefundene Mann ist eines natürlichen Todes gestorben. Wahrscheinlich habe das Herz des 48-Jährigen versagt, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa