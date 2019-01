später lesen Toter Mann in Fluss gefunden: Keine Straftat Teilen

In der Pfalz ist die Leiche eines Mannes in einem Fluss gefunden worden. Es handele sich um einen 63-Jährigen, teilte die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken am Dienstag mit. Die Obduktion am Dienstag habe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. dpa