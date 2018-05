später lesen Toter nach Brand in Saarbrücker Mehrfamilienhaus Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken ist am Sonntag ein 60-jähriger Mann gestorben. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen in seiner Wohnung im Stadtteil Scheidt ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Mann starb demnach im Krankenhaus, weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer habe nicht auf Nachbarwohnungen übergegriffen. Die Brandursache war am Sonntagabend noch unklar. dpa