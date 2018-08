später lesen Toter und Schwerverletzter bei Unfall auf Mülldeponie FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ein tödlicher Unfall hat sich nach Angaben der Kontrollbehörde auf der Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ereignet. „Die Firma hat uns mitgeteilt, dass es einen Toten und einen Schwerverletzten gibt“, sagte eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt an der Weinstraße am Dienstag. dpa