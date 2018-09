Zwischen aufgestapelten, runden Heuballen hat ein Bauer bei Unnau im Westerwald einen Toten gefunden. „Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Suizid aus“, sagte ein Polizeisprecher in Hachenburg am Montag. dpa

Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es ebenfalls vorerst nicht gegeben. Somit stand der Verdacht eines Unfalls im Raum. Zur Klärung der Todesursache und der Identität sollte die Leiche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz noch am Dienstag an der Unimedizin in Mainz obduziert werden. Auch zum ungefähren Alter des am vergangenen Freitag entdeckten Toten konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.