Tourismus-Branche freut sich über Rekordzahlen

Das vergangene Jahr hat der Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz Rekordzahlen bei Gästen und Übernachtungen beschert - vor allem dank zahlreicher Besucher aus dem Inland. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, übernachteten 2017 insgesamt 9,8 Millionen Gäste im Land. Das bedeutete einen Zuwachs um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem der bisherige Höchststand markiert worden war. dpa