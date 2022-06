Bahn : Tourismus: Wegen 9-Euro-Tickets mehr Tagesausflüglern

Koblenz Das 9-Euro-Ticket wird dem Tagestourismus nach Einschätzung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zusätzlichen Schwung verleihen. „Wir gehen schon davon aus, dass vor allen Dingen im Bereich von Tagesausflügen das 9-Euro-Ticket von vielen Menschen benutzt wird“, sagte der Geschäftsführer der touristischen Management- und Marketingorganisation für das Land Rheinland-Pfalz, Stefan Zindler, der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz.

Zindler schätzte, dass das Ticket vor allem Rheinland-Pfälzer zu Tagestrips im Bundesland anspornt: „Wenn man mal von der Eifel an die Mosel möchte oder auch mal in die Pfalz fahren will, kann man das jetzt gut ausprobieren.“ Aber auch Bewohner angrenzender Bundesländer würden in einem bestimmten Radius das Ticket voraussichtlich nutzen, um Orte oder Regionen in Rheinland-Pfalz anzusteuern.