Wirtschaftsministerium Tourismusbranche zuversichtlich für 2023: Mehr Buchungen

Gäste ins Land locken sollen unter anderem zwei Werbekampagnen - eine 2022 gestartete, die sich 30 Höhepunkten in Rheinland-Pfalz widmet, und eine, die in Rheinland-Pfalz erlebbare Urlaubsmomente in den Fokus rückt - vom Stand-Up-Paddling auf der Lahn bis zum Blick auf Weinberge nach einer Wanderung. Das Land finanziert die zwei von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH betreuten Kampagnen mit rund 630.000 Euro. Das 2020 gestartete Marketing-Programm „Rheinland-Pfalz.Gold“ soll bald in neuer Form daherkommen, der Relaunch wird Schmitt zufolge am 19. April vorgestellt.