Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken hat nach dem verpassten Aufstieg den Vertrag mit Trainer Dirk Lottner verlängert. Der 46-Jährige unterschrieb am Dienstag nach Clubangaben für zwei weitere Jahre. „Er hat in den letzten beiden Jahren einen großen Beitrag dazu beigesteuert, dass wir eine positive Entwicklung genommen haben. Daher ist jetzt der Blick nach vorne gerichtet und wir werden wieder angreifen“, erklärte Vizepräsident Dieter Ferner. dpa

„Es freut mich sehr, dass ich weiter beim 1. FC Saarbrücken meinen Beitrag leisten kann, damit wir schnellstmöglich den Sprung zurück in den Profibereich schaffen“, sagte Lottner. Der frühere Bundesliga-Profi ist seit 2016 im Saarland tätig. Saarbrücken hatte am Sonntag als Meister in der Relegation den Aufstieg gegen den TSV 1860 München nicht geschafft.

