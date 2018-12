später lesen Trainingsauftakt Mainz 05: Testspiel gegen Freiburg FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der FSV Mainz 05 nimmt die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga am 3. Januar auf dem Trainingsplatz am Bruchweg (15.00 Uhr) auf. Wie der Verein am Samstag mitteilte, steht zwei Tage später das erste Testspiel gegen den Verbandsligisten TuS Marienborn (15.00 Uhr) im Bruchwegstadion an. dpa