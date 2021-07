Trainingslager: FCK-Trainer Antwerpen zieht positives Fazit

Mals Trainer Marco Antwerpen hat zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern im italienischen Mals eine positive Bilanz gezogen. „Wir haben hier perfekte Bedingungen vorgefunden und sind innerhalb der ganzen Gruppe sehr weit gekommen“, sagte der 49-Jährige in einem vereinseigenen Interview.

Am Samstag reisten die Pfälzer daher mit einem guten Gefühl zurück in die Heimat, wo in den kommenden zwei Wochen der Feinschliff für die bevorstehende Spielzeit erfolgen soll. „Wir wollen jetzt in die Automatismen rein und im Training viel Elf gegen Elf spielen“, kündigte Antwerpen an. Der Auftakt in der 3. Liga steigt am 24. Juli gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig.