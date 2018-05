später lesen Trainingsstart Mainz am 24. Juni: Widerstandskämpfer gesucht FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Die Stimmung nach dem bestandenen Kampf um den Klassenerhalt will der FSV Mainz 05 in die nächste Saison der Fußball-Bundesliga transportieren. „Diese Atmosphäre wollen wir halten und allen vermitteln, auch den Neuen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Dienstag bei der obligatorischen Abschlussrunde mit Journalisten. dpa