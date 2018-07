später lesen Traktor kippt an Hang um: Eingeklemmter Fahrer in Klinik FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Ein Traktorfahrer ist im Westerwald unter seinem umgestürzten Gefährt eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 54-Jährige am Montagabend an einem Hang in Wittgert Material abladen, als der Traktor umkippte und den Fahrer unter sich begrub. dpa