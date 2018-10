später lesen Traktor verliert Ladung: Fahrbahn durch Malzrückstände glatt Teilen

Ein Traktor hat am Donnerstag in Simmertal seine von einer Brauerei stammende Ladung verloren und damit für eine Straßensperrung gesorgt. Die Malzrückstände hätten sich über die Bundesstraße verteilt und diese spiegelglatt werden lassen, teilte die Polizei in Kirn mit. dpa