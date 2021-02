Traktoren-Proteste gegen Insektenschutzgesetz

Mainz/Alzey Das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes sorgt für Protest bei Landwirten. In Rheinland-Pfalz kommen Hunderte bei Sternfahrten zusammen. Können die Demonstrationen die Initiative noch stoppen?

Bei Protestfahrten mit Hunderten Traktoren haben Landwirte in Rheinland-Pfalz am Dienstag gegen das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes demonstriert. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd (BWV), Eberhard Hartelt, sprach von insgesamt mehr als 1000 Fahrzeugen an mehreren Orten des Bundeslandes. Der Protest richtet sich gegen das geplante Gesetz zum Insektenschutz und Einsatz von Chemie auf dem Acker, das an diesem Mittwoch im Kabinett in Berlin beschlossen werden soll.

„Es macht wenig Sinn, viel zu verbieten und dann viel aus dem Ausland einzuführen, das nicht überprüfbar ist“, sagte Hartelt in Alzey, einem der Endpunkte der Protestfahrten. Traktoren kamen auch in Neustadt/Weinstraße und Kaiserslautern an. Eine zentrale Kundgebung war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Organisiert hatte den Protest neben dem BWV auch der Verband Land schafft Verbindung (LSV).

LSV-Sprecher Jan Ruzycki sprach von einer der größten Demonstrationen in der Region, die der Verband je veranstaltet habe. „Viele Landwirte haben alles losgeschickt, was Räder hat. Das zeigt den Ernst der Lage“, sagte Ruzycki. Auch in anderen Bundesländern waren Proteste angekündigt. Neben Landwirten hatten auch Landwirtschaftsminister aus mehreren Ländern gegen das von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegte Gesetz massive Bedenken geäußert.

BWV-Präsident Hartelt sagte, falls das Gesetzespaket wie vom Bundesumweltministerium gewünscht verabschiedet werde, gäbe es nur Verlierer. Vielen Landwirten, Winzern, Obst- und Gemüsebauern würde die betriebliche Zukunft verbaut, erfolgreiche Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft würden aufs Spiel gesetzt, zielführende Fördermöglichkeiten zerstört. In der Konsequenz sei die vom Verbraucher gewünschte regionale Produktion von Lebensmitteln in Gefahr - ohne dem Insektenschutz wirklich zu dienen, sagte Hartelt.