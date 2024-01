Bundeswirtschaftsminister Traktorenkonvoi und Kundgebung beim Habeck-Besuch in Mainz

Mit einem Traktorenkonvoi und einer Kundgebung wollen die rheinland-pfälzischen Landwirte beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Mainz gegen die geplanten Subventionskürzungen für die Bauern protestieren. Erwartet werden am Donnerstag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt 500 bis 1000 Schlepper, sagte der Sprecher des Vereins „Landwirtschaft verbindet“ am Mittwoch in Mainz.