Traktorrad bei Unfall abgerissen: Autofahrerin verletzt

Neustadt/Weinstraße Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem entgegenkommenden Traktor ist das Vorderrad des Traktors abgerissen und auf ein weiteres Auto geschleudert worden. Die 68 Jahre alte Autofahrerin war am frühen Freitagabend auf der B39 in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete die Polizei.

