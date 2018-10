später lesen Transporter gefüllt mit Paketen gestohlen Teilen

Unbekannte haben am Samstag in Mainz einen Pakettransporter gestohlen. Der 31-jährige Paketbote war zwar nur kurz aus dem Auto gestiegen, hatte jedoch den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen, wie das Polizeipräsidium Mainz am Sonntag berichtete. dpa