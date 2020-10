Transporter stößt frontal mit Auto zusammen: Vier Verletzte

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Saarbrücken sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Am Mittwoch habe der 31-jährige Fahrer eines Transporters in einer Kurve in Rodenhof aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa