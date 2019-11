Transporterfahrer auf schneebedeckter Straße verunglückt

Auf einem Polizeiauto warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Hahn am See Auf schneebedeckter Fahrbahn ist der Fahrer eines Transporters im Westerwald von der Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 31-Jährige am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa