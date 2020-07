Transporterfahrer verursacht Unfälle: Beifahrer verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

St. Ingbert Erst überholte er rechts und verursachte damit einen Unfall mit einem Verletzten - und dann fuhr er seinen eigenen Beifahrer an. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Transporters hat laut Polizei bei St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) auf der Autobahn 6 gleich zwei Unfälle hintereinander verursacht.

Zunächst habe er einen auf der Überholspur fahrenden Wagen verbotenerweise rechts überholt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Als er selbst zurück auf die Überholspur wechselte, fuhr er das Auto an. Dabei stieß der Wagen des anderen Fahrers am Montagnachmittag mit der Mittelleitplanke zusammen. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.