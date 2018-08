später lesen Traubenlese auch in der Pfalz gestartet FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Eine Woche nach dem Start der Traubenlese in Rheinhessen hat auch in der Pfalz die Ernte begonnen. Früher als geplant wurden bereits zum Wochenbeginn Trauben von Sorten wie Müller-Thurgau, Regent und Solaris geerntet, wie der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Weinbiet, Bastian Klohr, am Mittwoch mitteilte. dpa