Traubenlese für den Jahrgang 2018 offiziell gestartet

In einem Weinberg in Lörzweiler bei Mainz hat am Montag bei strahlendem Sonnenschein die diesjährige Weinlese offiziell begonnen. „Nach der langen Trockenheit bin ich jetzt besonders auf den Ertrag gespannt“, sagte Winzer Mathias Wolf beim Schneiden von Trauben der Rebsorte Solaris. dpa