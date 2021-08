Trauer um früheren CDU-Landeschef Johannes Gerster

Mainz Johannes Gerster gestaltete viele Jahre Bundes- und Landespolitik mit. Das höchste Amt in Rheinland-Pfalz blieb dem nun gestorbenen CDU-Politiker zwar verwehrt. Viel beachtet wurde aber sein späteres Engagement.

Der frühere rheinland-pfälzische CDU-Chef Johannes Gerster ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Mainzer sei am Samstag „nach langer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen“, teilten seine Angehörigen mit. Die CDU-Landesvorsitzende und Agrarbundesministerin Julia Klöckner betonte: „Mit Johannes Gerster verlieren wir einen großartigen Menschen, ein Urgestein der CDU, einen Vollblutpolitiker und Vorbild.“ Er sei ein Charaktermensch gewesen. Auch Politiker anderer Parteien würdigten den Christdemokraten.

Gerster war zwischen 1993 und 1997 Vorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz. Bei der Landtagswahl 1996 trat der Jurist als Spitzenkandidat für seine Partei an, unterlag aber damals dem SPD-Kontrahenten und amtierenden Ministerpräsidenten Kurt Beck.

Viele Jahre war Gerster auch als Bundestagsabgeordneter aktiv, 1972 zog er erstmals in das Parlament ein. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war der gebürtige Mainzer zwischen 1987 und 1992 innenpolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionschef. 1994 schied er aus dem Bundestag aus. Drei Jahre später zog er sich auch aus der Landespolitik zurück, zwischenzeitlich hatte er im Landtag in Mainz den Posten des Fraktionsvorsitzenden übernommen.