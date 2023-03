Hohenhain Trauer um getötete Zwölfjährige

Am späten Samstagnachmittag macht sich die Zwölfjährige von einer Freundin aus zu Fuß auf den Nachhauseweg. Gut drei Kilometer weit müsste sie laufen, vom Vorörtchen Hohenhain hinab in den Hauptort, nach Freudenberg in Südwestfalen. Dort kommt sie aber nie an. Am Tag darauf wird ihre Leiche an einer Böschung neben einem Radweg gefunden - in genau der entgegengesetzten Richtung ihres eigentlichen Heimwegs. Die Ermittler gehen davon aus, dass dsa Mädchen getötet wurde.