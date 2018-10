später lesen Trauerfeier für gestorbenen Boxer Mildenberger am Mittwoch FOTO: Werner Baum FOTO: Werner Baum Teilen

Twittern

Teilen



Die öffentliche Trauerfeier für den gestorbenen Boxer Karl Mildenberger findet am kommenden Mittwoch um 11.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Dies teilten der 1. FC Kaiserslautern und die Familie am Freitag mit. dpa