Nationalmannschaft Traum erfüllt: Mainzer Burkardt erstmals im DFB-Kader

Noch am Samstagabend hatte sich Burkardt über seinen Wunsch von der Nationalmannschaft geäußert. „Für jeden Spieler ist es Traum und Ziel, angerufen zu werden und dabei sein zu dürfen. Aber das entscheiden andere. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, hier so gut wie möglich zu performen und Mainz 05 so gut es geht zu helfen. Alles andere wird kommen oder nicht“, sagte der 24-Jährige nach der Partie am Millerntor. In der aktuellen Saison hatte Burkardt mit fünf Toren in sechs Partien Werbung in eigener Sache betrieben.