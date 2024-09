Literatur trifft Theater Traum und Trauma: Die Geschichte einer Familie auf der Bühne

Der Roman „So, und jetzt kommst du“ von Arno Frank kommt in Rheinland-Pfalz als Theaterstück auf die Bühne. Das Pfalztheater in Kaiserslautern zeigt die Familiengeschichte aus den 1980er Jahren von diesem Freitag (27.9) an. Bis Ende März 2025 läuft das Stück mehrfach in der pfälzischen Stadt, in der das Buch zu großen Teilen spielt. In „So, und jetzt kommst du“ erzählt Frank autobiografisch und eindringlich von Aufsteigerträumen und Alpträumen seiner Familie in der Pfalz.