Hotel-Einsturz an der Mosel Trauma-Expertin: Ruhe ist für Überlebende wichtig

Wichtig seien Zeit, Ruhe und entspannende Aktivitäten, wie etwa Spazierengehen, sagte Heckel. „Man redet sich so etwas nicht von der Seele“, sagte die Trauma-Expertin. Für Überlebende sei es wichtig, selbst zu bestimmen, worüber sie sprechen. „Sie war in einer komplett ohnmächtigen Situation. Sie muss entscheiden, was passiert“, sagte die Psychologin in Bezug auf eine Überlebende, die fast 24 Stunden in den Trümmern eingeschlossen war.