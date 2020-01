Treffen der rheinischen Protestanten: Präses gibt Bericht ab

Bad Neuenahr-Ahrweiler Traditionell zu Jahresanfang kommt das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche im Rheinland zusammen. Hauptthema der 206 Vertreter der Kirchenkreise ist die kirchliche Sozialarbeit.

Mit einem Bericht von Präses Manfred Rekowski geht am Montag (10.15 Uhr) die Synode der Rheinischen Evangelischen Kirche in Bad Neuenahr weiter. In seiner Rede über für die Kirche bedeutsame Ereignisse geht der ranghöchste Vertreter der rheinischen Protestanten traditionell auf gesellschaftliche Entwicklungen ein. Zuvor spricht Abraham Lehrer, der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Grußwort.