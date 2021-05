Trendfahrzeug Wohnmobil: Anmeldungen gestiegen

Ein Radfahrer fährt in einer Straße an geparkten Wohnmobilen und Wohnwagen vorbei. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bad Ems Die Zahl gemeldeter Wohnmobile in Rheinland-Pfalz ist stark gestiegen. Zum 1. Januar 2021 waren 31.739 Wohnmobile und somit 13,6 Prozent mehr solcher Fahrzeuge als im Vorjahr auf den Straßen unterwegs.

Auch in anderen Teilen Deutschlands stieg der Bestand an Campern. Besonders beliebt sind die Fahrzeuge demnach in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Spitzenreiter ist Thüringen. Dort stieg der Wohnmobilbestand um 21 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in dem ostdeutschen Bundesland 1935 Fahrzeuge mehr gemeldet.