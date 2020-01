Tresor mit liturgischen Gefäßen aus einer Kirche gestohlen

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern Unbekannte haben aus einer Kirche einen Tresor mit liturgischen Gefäßen gestohlen. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Montag mitteilte, richteten sie dabei einen Schaden von mindestens 10 000 Euro an.

