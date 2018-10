später lesen Ungewöhnliches Fundstück Tresor ohne Besitzer FOTO: Polizeiinspektion Saarburg FOTO: Polizeiinspektion Saarburg Teilen

Ein Tresor gibt der Polizei in Saarburg Rätsel auf: Sie sucht den Besitzer. Ein Fußgänger haben am Wochenende den Würfeltresor auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 51 in Ayl (im Kreis Trier-Saarburg) entdeckt, teilten die Beamten am Dienstag mit. dpa