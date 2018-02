später lesen Treue Kangal-Hündin verhindert Kauf in fremde Familie Teilen

Eine treue Hündin hat in Landau in der Pfalz ihren Verkauf an eine neue Familie letztlich verhindert. Das drei Jahre alte Tier besetzte an seinem ersten Abend bei seinem neuen Herrchen einfach das Wohnzimmer und ließ niemanden mehr hinein. Auch die zu Hilfe gerufene Polizei wusste nach eigenen Angaben zunächst keinen Rat. Erst als spät in der Nacht zum Donnerstag der ehemalige Besitzer des Kangal hinzueilte, beruhigte sich der große Hirtenhund. Der Kauf wurde rückgängig gemacht, der Mann nahm seine Hündin wieder mit - und die Familie konnte in ihr Wohnzimmer zurück. dpa