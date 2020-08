Triathlet Frodeno schenkt Saar-Museum Erinnerungsstücke

Jan Frodeno, Ironman, Triathlet und Olympiasieger. Foto: Georg Wendt/dpa/Archiv

Saarbrücken Es ist ein Stück Triathlon-Geschichte, die der dreimalige Ironman-Sieger Jan Frodeno (38) dem Historischen Museum Saar übergeben hat: das Trikot und ein Laufschuh, die ihn zum Olympia-Triumph 2008 in Peking begleitet haben, sowie ein unterschriebenes Zielband vom Ironman auf Hawaii 2016. Die Objekte seien „wichtige Zeugnisse saarländischer Sportgeschichte“, teilte das Museum am Dienstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der in Köln geborene Frodeno wohnte zwischenzeitlich in Saarbrücken und startete seit 2011 für das Leichtathletikzentrum Saarbrücken. Heute lebt er die Hälfte des Jahres mit seiner Frau und Kindern in Australien.