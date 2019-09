Triathlon: Daniel Unger wird Bundesstützpunkttrainer

Frankfurt/Main Die Deutsche Triathlon Union hat einen weiteren ehemaligen Weltmeister als Trainer gewinnen können. Von diesem Dienstag an wird Daniel Ungar als Bundesstützpunkttrainer der DTU in Saarbrücken arbeiten.

Der mittlerweile 41-Jährige hatte 2007 in Hamburg den WM-Titel geholt - bis heute ist er der einzige deutsche Weltmeister auf der Kurzdistanz. „Jetzt darf ich an dem Stützpunkt arbeiten, den ich schon aus meiner Zeit als Athlet kenne“, betonte Unger. Seit Anfang Juni arbeitet er laut DTU-Angaben bereits in Teilzeit an dem Bundesstützpunkt. In Kürze wird Unger zudem ein Diplomtrainer-Studium an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Köln beginnen.