Kriminalität Trickdieb lenkt Autofahrerin auf Parkplatz ab

Ein Trickdieb hat einer 86 Jahre alten Autofahrerin beim Einkaufen in Kostheim die Geldbörse entwendet. Die alte Frau hatte vor einem Discounter geparkt, ihre Einkäufe im Wagen verstaut und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gerade als sie am Freitag ausparken wollte, riss der ihr unbekannte Mann den Angaben nach die Beifahrertür auf und lenkte sie ab. Er forderte sie gestikulierend auf, ihre Außenspiegel doch im Blick zu haben.