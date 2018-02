später lesen Trickdiebinnen bestehlen ältere Dame um 35 000 Euro Teilen

Trickdiebinnen haben in Kaiserslautern die Ersparnisse einer älteren Dame in Höhe von 35 000 Euro gestohlen. Sie hätten die 88-Jährige zunächst im Hausflur des Mehrfamilienhauses in ein Gespräch verwickelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dann gingen sie mit der Frau am Dienstagmittag in deren Wohnung. Dort lenkte eine der Täterinnen die Seniorin mit einem scheinbar freundlichen Gespräch ab, während die andere die Ersparnisse stahl. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. dpa