Das Leben in Listen : Zehn besondere Grabmäler auf dem Trierer Hauptfriedhof

Trier Er gilt als die größte zusammenhängende Grünfläche in Trier. Und ist auch für manch berühmte Persönlichkeit die letzte Ruhestätte: der Trierer Hauptfriedhof. Bei einem Rundgang hat Friedhofsmeister Daniel Klasen dem TV zehn besondere Grabstätten gezeigt.

Sie haben zu Lebzeiten Berühmtheit erlangt, sind über ihren Tod hinaus bekannt und haben ihre letzte Ruhe auf dem Trierer Hauptfriedhof gefunden. Oder es sind Grabmäler, die nicht für einen Einzelnen stehen, deren Geschichte aber sehr berührend ist. Hier sind zehn besondere Grabstätten auf dem Trierer Hauptfriedhof.

Johann Franz-Xaver Buß

Das erste Grab, das Daniel Klasen herausgesucht hat, liegt versteckt neben einem großen Busch. Fast könnte man es übersehen. Dort begraben liegt ein Mann, der zu Lebzeiten bedeutende Ämter innehatte. Johann Franz-Xaver Buß (mehrere Schreibweisen bekannt), geboren 1790 in Bonn, gestorben 1883, war ab 1849 Bürgermeister von Trier und Landrat des Stadtkreises Trier. Nachdem die beiden Funktionen getrennt wurden, wurde er 1851 im Amt bestätigt und behielt den Oberbürgermeistertitel. 1861 ging er dann in den Ruhestand.

Anton Joseph Recking

In einem der ältesten Gräber des Friedhofs liegt ein weiterer Bürgermeister: Anton Joseph Recking, geboren 1744, gestorben 1817. Seit 1800 war er zunächst „Maire“ (frz. Bürgermeister) der Stadt Trier – damals gehörte Trier nämlich zu Frankreich. 1810 wurde er abgesetzt. Nach dem Abzug der Franzosen und dem Wiener Kongress 1814/1815 wurde er dann aber Oberbürgermeister und blieb bis zu seinem Tod im Amt. Er war der letzte Oberbürgermeister von Trier, der unmittelbar in der Stadt geboren wurde.

Sein Grabmal ist, im Gegensatz zu dem von Buß, sehr auffällig. Vor allem wegen des bärtigen Mann mit Flügelns, der darauf sitzt. Das ist nicht etwa ein Engel, sondern Chronos, der in der griechischen Mythologie den Ablauf der Zeit und auch die Lebenszeit symbolisiert. Deshalb trägt er auch ein Stundenglas in der Hand.

Adolf Felix Alexander Wilhelm Dronke

Er ist kein Oberbürgermeister, aber die Region hat auch ihm viel zu verdanken. Denn Adolf Dronke war 1888 Gründer und Organisator des Eifelvereins und wurde zu Lebzeiten als „Eifelvater“ geehrt. Außerdem hat er unter anderem Schulen in Trier und Koblenz geleitet. Geboren wurde Dronke in Koblenz, im Jahr 1837, gestorben ist er dann 1898 in Bad Neuenahr. Ihm zu Ehren ist in der Vulkaneifel ein Denkmal errichtet worden: der steinerne Dronketurm auf dem Mäuseberg bei Daun.

Peter Franz Weißebach

Ein schalkhafter Kautz – der soll Peter Weißebach, geboren 1860 in Trier, schon zu Lebzeiten gewesen sein. Der Schalk ging auch nach seinem Tod 1925 weiter, und er trieb ihn mit der Stadt Trier. Denn in seinem Testament setzte er die Stadt Trier zum Erben seines Vermögens ein.

Allerdings war die Annahme der Erbschaft mit einer großen Bedingung verbunden: Auf dem städtischen Hauptfriedhof sollte ein Krematorium errichtet werden. Wenn das fünf Jahre lang von der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wird, soll das Vermögen stattdessen zur Anlage eines Volksgartens benutzt werden. Feuerbestattungen waren damals ein Unding, was Weißebach auch wusste.

Und so wurde mit seinem Geld ein Volksgarten angelegt, den wir heute alle noch kennen: der Palastgarten. Dort gibt es auch eine Gedenktafel. Nach ihm benannt ist der Franz-Weißebach-Preis für Humor und soziales Engagement.

Französisches Ehrenmal 1870/71

Unter der Stele und dem Efeu begraben liegen französische Soldaten, die im Krieg 1870/71 in Trier gestorben sind oder in den Lazaretten ihren Verletzungen erlagen. Ursprünglich waren sie am neuen Eingang des nach Osten erweiterten Friedhofs begraben, wenig später wurde ihnen ein Denkmal errichtet.

Info Führungen auf dem Hauptfriedhof Daniel Klasen bietet gerne Führungen über den Trierer Hauptfriedhof an. Wer Interesse hat, kann sich bei ihm per E-Mail melden: daniel.klasen@trier.de.

Mehr als 30 Jahre später wurden die Gräber der Soldaten und das Denkmal an ihren heutigen Platz verlegt, weil der Eingangsbereich des Friedhofs neu gestaltet werden sollte. An dem Denkmal liegt ein frisches Gesteck, weil zum Volkstrauertag (13. November 2022) eine französische Delegation die Grabstelle besucht hat.

Heinrich Haas

Aus der Region kommt der Mann nicht, der in diesem Grab auf dem Trierer Hauptfriedhof liegt. Geboren ist er 1885 in Hessen, gelebt hat er vor seinem Tod in Thüringen. Gestorben ist er aber 1910 in Wellen. Heinrich Haas war Kapitän und Pilot. Er nahm im Herbst 1910 an einem Wettbewerb teil, bei dem der erste Überlandflug von Trier nach Metz stattfinden sollte.

Zu dieser Reise startete Haas am Nachmittag des 1. Oktober 1910 mit seinem Flugzeug. Bei Wellen stürzte die Maschine allerdings ab und Haas kam zu Tode. An ihn erinnert in Wellen auch eine Gedenktafel.

Heinrich Ludwig Lambert Gall

Heinrich Ludwig Lambert Gall, geboren 1791, gestorben 1863, war ein Erfinder und Sozialtheoretiker. Er hat unter anderem zur Branntweinbrennerei und zur Weinverbesserung geforscht. Neben vielen anderen Erfindungen hat er die Methode der Nasszuckerung des Weinmostes entwickelt, die nach ihm auch Gallisierung genannt wird. Dabei wird in Wasser aufgelöster Trockenzucker vor oder während der Gärung dem Traubenmost zugesetzt. So wird der Alkoholgehalt des Weines erhöht, allerdings auch der Wasseranteil. Das Verfahren ist heute verboten.

Sternfigur

In der Mitte des Kindergrabfelds Krokuswiese steht eine Sternskulptur. In dem Bereich um die Skulptur sind Kinder beerdigt, die tot zur Welt gekommen sind und dabei unter 500 Gramm gewogen haben. Solche Kinder müssen generell nicht beerdigt werden, können es aber auf Wunsch der Eltern.

Die Skulptur zeigt nicht nur einen Stern. Sie erweckt auch den Eindruck eines spielenden, tanzenden Kindes – die Kugel ist der Kopf. Auf dem Hauptfriedhof gibt es außer der Krokuswiese ein weiteres Kindergrabfeld, den Birnengarten. Auch auf vielen anderen Friedhöfen in der Region gibt es derartige Bestattungsmöglichkeiten.

Peter Lambert

Peter Lambert, geboren 1859, gestorben 1939, war ein Trierer Rosenzüchter. Er gründete eine eigene Baumschule in Trier. Sogar die Hochzeitsreise Lamberts hatte mit Rosen zu tun: Er fuhr mit seiner Frau zu einer Rosenausstellung in Petersburg, an der auch die Zarenfamilie teilnahm.

Fast 200 Rosensorten hat Peter Lambert herausgegeben. Eine seiner Züchtungen benannte er nach seiner Heimatstadt: „Trier“ war eine öfterblühende Kletterrose, was es damals noch nicht gegeben hatte. 2004 wurde im Nells Park in Trier ein Lambert-Rosenstammbaumgarten angelegt. Seit 2015 gibt es dort auch ein Denkmal für den Züchter.

Cläre Prem

Cläre Prem wurde zwar 1899 in Duisburg-Ruhrort geboren, ihre Mutter war aber eine Winzerstochter von der Mosel. Nach ihrer Ausbildung arbeitete Prem als Verwaltungsangestellte in Trier. Nicht deshalb ist sie aber so bekannt, sondern wegen ihrer zweiten Tätigkeit: sie war freie Schriftstellerin und veröffentlichte viele Texte, später auch Hörfunkbeiträge.